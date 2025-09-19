Sandra Cuevas admite un romance breve con 'El Choko', señalado como líder de 'La Chokiza'

Ciudad de México.- Sandra Xantall Cuevas Nieves, exalcaldesa de Cuauhtémoc de 2021 a 2024, se encuentra en un serio problema desde el pasado 11 de septiembre, cuando fue capturado Alejandro 'N', alias El Choko, presunto líder de un grupo criminal que operaba en municipios del Estado de México. El conflicto radica en que, según el periodista de nota roja Carlos Jiménez, la funcionaria mantuvo en el pasado una relación con el detenido.

No obstante, eso no fue todo, ya que en aquel momento las imágenes difundidas por el comunicador, donde se observa a Sandra con Alejandro, dieron a entender que existió un vínculo amoroso. Además, también se vio involucrado el presentador de televisión Mario Bezares, pues apareció acompañado de otro presunto delincuente. Por supuesto, Cuevas Nieves salió a dar su versión de los hechos.

De acuerdo con la información de Carlos Jiménez, los aludidos se encontraron con los criminales en la inauguración de una galería de arte. Es importante señalar que El Choko fue detenido a inicios de septiembre en Ecatepec por los delitos de delincuencia organizada, secuestro exprés, homicidio, extorsión y narcomenudeo. Actualmente permanece en el Cefereso 1 del Altiplano, en espera de que se resuelva su situación legal.

Sandra Cuevas y el detenido

Sandra Cuevas acepta relación

El jueves 18 de septiembre, Sandra Xantall abordó el tema en conferencia de prensa y afirmó que únicamente mantuvo una relación "efímera" con el acusado. En sus redes sociales precisó que lo conoció el 1 de marzo en un concierto del músico mexicano Eme MalaFe. Explicó que el "coqueteo" inició dos meses después, aunque fue de muy corta duración, pues para agosto ya tenía otra pareja.

El DÍA q @SandraCuevas_ JUNTÓ al LACROSO del CHOKO con @mario_bezares y Héctor Soberon

Es el jefe del gpo criminal La Chokiza, en la inauguración d la Galería d Arte d Cuevas.

Así se fotografió con Bezares, Soberon, Cuevas…

Hoy @SSPCMexico y @FGRMexico lo tienen en el Altiplano pic.twitter.com/UNg1Cv8KmZ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 13, 2025

De acuerdo con información de Infobae, Cuevas Nieves recalcó que si el sujeto cometió delitos deberá pagar por sus crímenes. Asimismo, subrayó que esta situación probablemente es parte de una campaña en su contra, ya que, como te informamos en TRIBUNA, el lunes 4 de agosto anunció su intención de convertirse en Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en 2030, de la mano de su partido político México Nuevo.

