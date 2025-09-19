Sicarios asesinan a un hombre y abandonan su cuerpo en un parque de Hermosillo, Sonora

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este viernes se activó el Código Rojo en inmediaciones de la colonia Vista Real, al sur del municipio de Hermosillo, luego de que se reportara un nuevo homicidio: sicarios asesinaron a un hombre y abandonaron su cuerpo en un Parque de Juegos al inicio de la zona mencionada. Información extraoficial señala que el cadáver presentaba signos de violencia extrema.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 19 de septiembre, en un parque localizado en la entrada de la colonia Vista Real, junto a un montón de basura. Mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, una persona reportó a las 05:00 horas que sujetos armados arrojaron el cuerpo de una persona en dicho punto, y luego se dieron a la fuga.

A la brevedad se activó el Código Rojo en ese sector de Hermosillo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes resguardaron el perímetro. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron para revisar a la víctima, sin embargo, solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona quedó resguardada por personal de la Guardia Nacional, quienes estaban a la espera de la llegada de elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Ellos se encargaron de recaudar las evidencias para integrarlas a una nueva carpeta de investigación y así determinar cómo fue que esta persona fue asesinada y quienes serían los responsables.

Momentos más tarde, se hizo presente personal del Servicio Médico Forense (Semefo), el cual levantó el cuerpo y lo llevó a medicina legal, donde le realizarán la necropsia de Ley. Si bien se desplegó un operativo en ese sector de Hermosillo, no se han reportado personas detenidas por este nuevo homicidio. Tampoco se sabe la identidad de la víctima ni el móvil del crimen. La Fiscalía de Sonora ya indaga el caso.

