Sonora: Joven engaña a compañera en la escuela, la lleva al baño e intenta matarla con un arma

Nogales, Sonora.- La comunidad escolar de Nogales, al norte del estado de Sonora, se vio sacudida el pasado miércoles tras un incidente registrado en la Escuela Secundaria Técnica No. 9, ubicada en la colonia Nuevo Nogales. Una estudiante de 14 años resultó lesionada dentro del plantel luego de ser atacada con un arma blanca por otra alumna, hecho que movilizó a autoridades educativas, estatales y padres de familia.

De acuerdo con la información confirmada, la menor sufrió dos heridas punzocortantes: una en la región de la axila derecha y otra en la parte superior de la espalda. Debido a la gravedad de las lesiones, fue atendida de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes la trasladaron a la clínica número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica especializada.

Los hechos ocurrieron este miércoles en Nogales. Foto: Internet

La estudiante lesionada relató que fue llevada al baño por una compañera de 13 años, quien bajo engaños le dijo que tenía una "sorpresa". Una vez en el lugar, la presunta agresora sacó un cuchillo e intentó asesinarla: la atacó con el cuchillo, provocándole las lesiones. A pesar de lo ocurrido, la víctima logró salir del sitio y pedir auxilio en la prefectura, lo que permitió una rápida intervención y el traslado inmediato a un hospital.

El ataque dentro de la secundaria generó alarma entre la comunidad escolar y desencadenó reacciones de indignación por parte de madres y padres de familia. La principal demanda es reforzar las medidas de seguridad en el interior del plantel, con el objetivo de evitar que hechos de esta naturaleza se repitan. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han emitido un informe detallado sobre las acciones legales que se realizarán en contra de la estudiante señalada como responsable de la agresión.

Tampoco se detalló si este caso será turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ni la reacción de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (SEC). Se espera que a lo largo de la jornada las autoridades hablen del caso y propongan estrategias para prevenir estos actos. Cualquier novedad sobre el caso será documentado por TRIBUNA.

