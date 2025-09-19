A tempranas horas, ataque armado en Ciudad Obregón causa pánico; reportan una víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este viernes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de las calles París y 200 de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un ataque armado. Los primeros reportes señalan que este hecho dejó una víctima herida.

De acuerdo con la información que circula, la balacera se habría desatado en las calles París y 200, rumbo a la colonia Urbi Villa Del Real, alrededor de las 10:00 horas, tiempo local. Vecinos reportaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 un ataque armado que habría dejado una víctima. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron esta mañana. Foto: Facebook

También participaron en el operativo elementos del Ejército mexicano, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes habrían atendido a una persona lesionada y la llevaron a un nosocomio de la región. No obstante, las autoridades de Ciudad Obregón no han confirmado lo anterior. Se espera que a lo largo de la jornada emitan un nuevo comunicado.

Aseguran vehículo en la 200 y Kino: Estaría relacionado con los hechos

Momentos después, autoridades locales aseguraron un vehículo particular color blando, el cual presuntamente estaría involucrado en esta balacera matutina, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no han confirmado esta captura.

Durante la mañana de este viernes se mantienen operativos en diferentes puntos de Cajeme, debido a que, además de esta agresión armada se localizó un cuerpo sin vida en en las inmediaciones del puente elevado de la calle 300 y la Carretera Federal 15, en las cercanías de una estación de servicio. Si bien la Fiscalía de Sonora ya está investigando los hechos, hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui