Tragedia en Coahuila: Desengrasante y acoso laboral terminan con la vida de un hombre

Torreón, Coahuila.- Carlos Gurrola, conocido como El Papayita, era un hombre de 47 años que falleció este jueves 18 de septiembre tras permanecer varias semanas hospitalizado en Torreón, Coahuila. La víctima de acoso laboral perdió la vida de manera trágica debido a una supuesta "broma" de sus compañeros de trabajo, quienes se confirmó le dieron de beber desengrasante.

De acuerdo con información extraoficial, la ingestión de esta sustancia le provocó graves quemaduras internas en la tráquea y los pulmones. Las investigaciones por parte de las autoridades apenas comenzaron; incluso, Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía General de Coahuila en la Región Laguna 1, informó que se solicitaron videograbaciones a la empresa donde ocurrieron los hechos.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el origen del químico que consumió Carlos, ya que no se sabe si sus colegas lo consiguieron fuera de las instalaciones o si en realidad se trataba de algún producto de la empresa. En caso de que surjan nuevos datos derivados de las investigaciones, te los haremos saber a través de nuestro medio de comunicación.

Víctima de acoso laboral

¿Qué sucedió?

Todo comenzó el 30 de agosto de 2025, cuando en la botella de electrolitos que pertenecía a Carlos Gurrola le añadieron desengrasante para sanitarios. Al desconocer la acción, la víctima lo ingirió sin precaución. Tiempo después, comenzó a sentirse mal y tuvo que pedir ayuda a los servicios de emergencia; afortunadamente, los paramédicos llegaron y fue trasladado al hospital.

Carlos luchó por su vida durante tres semanas en la clínica del IMSS. A pesar de que su madre buscó apoyo económico para costear los medicamentos, no logró sobrevivir. Cabe destacar que tenía una gran necesidad de conservar su empleo, lo que por supuesto lo llevó a soportar que sus compañeros le escondieran la comida, le dañaran su bicicleta e incluso le robaran el celular.

Fuente: Tribuna del Yaqui