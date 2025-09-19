Tragedia en Magdalena de Kino: Resultan con graves lesiones por fuerte descarga eléctrica en caseta de cobro

Magdalena de Kino, Sonora.- Un trágico accidente tuvo lugar en la caseta de cobro del pueblo de Magdalena de Kino, pues tres personas fueron víctimas de una fuerte descarga eléctrica. Los hechos generaron gran movilización de las autoridades para dar auxilio a los individuos que resultaron lesionados, se presume que grave, este viernes 19 de septiembre de 2025 por la mañana.

De acuerdo con la información compartida, los hechos sucedieron a eso de las 10:00 horas en la caseta de cobro de Magdalena de Kino. Tres sujetos, que se encontraban trabajando en labores de electricidad, resultaron con lesiones. Aunque se desconoce la gravedad, se presume que las heridas son de consideración debido a que las tres víctimas fueron trasladadas de emergencia a un hospital de Nogales para recibir atención especializada.

Se dio a conocer que los accidentados llevan por nombre:

Jesús Guillermo 'N', de 49 años.

Celso Abel 'N', de 49 años.

Ángel Alejandro 'N', de 19 años.

Resultan con graves lesiones por fuerte descarga eléctrica en caseta de cobro

Hasta el momento, las autoridades no han compartido más información sobre los hechos, pero al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional (GN), los elementos de bomberos y los paramédicos de la Cruz Roja para auxiliar a estas personas. Por otra parte, la sociedad de Magdalena de Kino expresó su consternación por la situación, ya que tampoco se ha dado a conocer la causa exacta del accidente. Se espera que en las próximas horas las autoridades de este municipio de Sonora den más información sobre los hechos.

¿Qué hacer cuando una persona se electrocuta?

Primero que nada, debes cortar la electricidad de forma segura, apagando la fuente de energía y separando a la persona de ella con un objeto que no sea conductor. Tras esto debes llamar inmediatamente a emergencias, revisa si la persona tiene pulso y respira; si es necesario, comienza la reanimación cardiopulmonar.

Si la víctima tiene quemaduras, retira la ropa que se desprenda fácilmente y enjuaga con agua fría la zona; de preferencia, cubre la quemadura con un vendaje estéril. Si la persona muestra signos de shock, acuéstala elevando ligeramente las piernas y trata de cubrirla con una manta caliente.

Fuente: Tribuna del Yaqui