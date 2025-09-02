Alerta en Culiacán: Lo ejecutan a balazos y lo encuentran enterrado en fosa clandestina

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 2 de septiembre fue localizado el cuerpo sin vida de una persona en un lote baldío que se sitúa en la colonia Piggy Back, ubicada en el campo El Diez, al sur de Culiacán. Los primeros reportes indican que el hoy occiso fue asesinado a balazos y se encontraba enterrado en el punto referido, por lo que elementos policiacos de las diferentes corporaciones se movilizaron hacia el sector para atender la situación.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el cadáver fue encontrado en una fosa clandestina que se localiza en la calle Sin Nombre número 6, entre las calles Miguel Hidalgo y Costilla y Josefa Ortiz de Domínguez. Debido a las condiciones en las que fue hallada, las autoridades no pudieron confirmar las características particulares de la víctima, por lo que se deberán esperar los resultados de los estudios pertinentes para conocer su identidad.

Una llamada que se recibió al mediodía de este martes indicaba que en la dirección mencionada estaba una persona asesinada a balazos y enterrada, por lo que se alertó a elementos de las corporaciones de los tres niveles de gobierno", explicó el medio anteriormente citado.

Atendiendo el llamado ciudadano, elementos del Ejército Mexicano, así como de la Policía Estatal Preventiva, se presentaron en el lugar de los hechos y constataron que en el sitio estaba una persona asesinada, por lo cual procedieron a delimitar el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias de ley para que el cuerpo pudiera ser llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Inicio violento de septiembre en Sinaloa

Sobre los hechos delictivos registrados el lunes 1 de septiembre, la Fiscalía de Sinaloa confirmó dos homicidios dolosos, una privación de la libertad y 20 robos de vehículos. Entre los casos destaca el asesinato de un elemento de la Policía Municipal, identificado como Jorge Luis 'N', de 42 años de edad, el cual contaba con 18 años de servicio dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), y fue ejecutado en la colonia Villa Bonita de Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui