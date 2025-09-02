Atacan a balazos a pareja al norte de Ciudad Obregón; una víctima murió en el lugar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un ataque armado registrado la tarde de este martes 2 de septiembre resultó en al muerte de una persona y dejó a otra más con heridas de consideración. Los hechos ocurrieron poco después de las 16:00 horas en el fraccionamiento Puerta de Hierro, al norte de Ciudad Obregón. De acuerdo con los reportes iniciales, el crimen tuvo lugar en la esquina de las calles Terrazas y Guzmán.

En ese punto, una pareja que se desplazaba a bordo de una bicicleta fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones para después darse a la fuga con rumbo desconocido. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención médica a los afectados. En el sitio, confirmaron el deceso del masculino, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

La mujer, quien presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, recibió los primeros auxilios y fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las identidades de ambas víctimas no han sido reveladas, tampoco se conoce el estado de salud de la mujer afectada. Inmediatamente después del suceso, se implementó un operativo de seguridad en el área.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Cajeme para facilitar las primeras indagatorias. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) procesaron el lugar para recabar evidencia, mientras que el cuerpo del fallecido fue levantado y llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

El cuerpo del masculino quedó tendido junto a su bicicleta

Con este evento, se contabiliza el segundo homicidio ocurrido durante el mes de septiembre en el municipio de Cajeme. El primer hecho violento tuvo lugar esta misma tarde de martes, luego de que un hombre fue agredido a balazos en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, al suroeste de Ciudad Obregón. Esto sucedió alrededor de las 13:30 horas en un domicilio de la calle Buganvilias, entre Heberto Castillo y Manuel Clouthier.

Fuente: Tribuna