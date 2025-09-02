Autoridades se movilizan por fuerte accidente en Hermosillo: Víctima termina en nosocomio

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y personal de Servicios de Emergencia desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Centro de Hermosillo, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: un automóvil particular se impactó contra el conductor de una motocicleta, lo que provocó que la persona saliera volando y resultara con severas lesiones.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este lunes 1 de septiembre de 2025, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, en las calles Encinas y Reforma. Se detalló que el motociclista, cuya identidad se desconoce, circulaba a bordo de su unidad ligera sobre el carril bajo del bulevar Encinas, cuando el conductor de un vehículo particular Chevrolet le cortó circulación.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos se reportaron la noche de este lunes. Foto: Facebook

Este movimiento provocó que el motociclista saliera volando y se impactara contra el pavimento. Al mismo tiempo, salieron volando sus pertenencias: material de plomería, por lo que se creyó que venía del trabajo. Testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo.

También llegaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Hermosillo, quienes se encargaron de restaurar la circulación en la zona. Los socorristas revisaron a la víctima y confirmaron que presentaba varias lesiones en el cuerpo, por lo que, tras estabilizarlo, determinaron trasladarlo a un nosocomio de la ciudad. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima, así como su estado de salud.

En tanto, el conductor responsable quedó a disposición de las autoridades locales, sin embargo, no se confirmó si este fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Las autoridades hicieron un llamado a los civiles para circular con precaución, en especial en la noche y durante la época de lluvias.

