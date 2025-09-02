Caen cuatro implicados en asesinato de abogado en Chiapas, hermano de delegado de la FGR

Comparta este artículo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En una operación coordinada entre las fiscalías y secretarías de seguridad de Chiapas y Tabasco, se logró la detención de cuatro individuos identificados como Gumaro 'N', Brian 'N', Lorenzo 'N' y Alejandro 'N'. Los sujetos son señalados como los presuntos responsables del homicidio del abogado Rafael Arturo Vila Chávez, ocurrido la noche del pasado 26 de agosto en el municipio de Pichucalco.

La víctima era hermano de Alejandro Vila Chávez, actual delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Guanajuato. Durante una conferencia de prensa, el Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló los avances de la investigación y el rol de cada uno de los detenidos. Según las indagatorias, Gumaro 'N' fue identificado como el autor material del crimen, que quedó grabado en video.

Mientras que los otros tres detenidos actuaron como cómplices. Uno de ellos conducía la motocicleta en la que Gumaro 'N' escapó de la escena, y los dos restantes lo escoltaron en otro vehículo para facilitar su huida. En el operativo de captura, las autoridades aseguraron el arma de fuego y la motocicleta que presuntamente fueron utilizadas en el ilícito. La principal línea de investigación apunta a que el móvil del crimen fue una venganza personal.

De acuerdo con el fiscal, una persona que previamente había contratado los servicios legales de la víctima y se encontraba inconforme con la asesoría recibida, habría ordenado la ejecución desde un centro penitenciario en el Estado de Tabasco. Llaven Abarca enfatizó que la investigación continúa para imputar formalmente la autoría intelectual a dicha persona. El fiscal destacó la cooperación interinstitucional como un factor clave para el rápido esclarecimiento del caso.

Tuvimos una comunicación inmediata con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Tabasco, quienes nos brindaron todas las facilidades para realizar la investigación, evitando que los delincuentes lograran su cometido de darse a la fuga", afirmó.

Añadió que este resultado envía un mensaje claro: "Iremos por los delincuentes donde quiera que estén. No habrá impunidad en ningún delito cometido en Chiapas".

Fuente: Tribuna