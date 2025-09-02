Campo de béisbol en Navolato se convierte en escena de terror tras hallazgo de cadáver

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- La madrugada de este martes 2 de septiembre de 2025, un hombre fue asesinado y su cuerpo sin vida fue encontrado en el interior de los campos de béisbol del estadio Gustavo Plato Obeso, ubicado en la sindicatura de Bachimeto, municipio de Navolato, Sinaloa. De acuerdo con información de medios locales, la víctima fatal fue identificada como Oswaldo, de 27 años de edad.

El cadáver presentaba alrededor de tres impactos de arma de fuego, distribuidos en el cráneo y el cuerpo; incluso, los agentes lo localizaron a espaldas de una barda perimetral. Se informa que algunos vecinos de la zona escucharon los balazos, y otros que salieron de sus viviendas se percataron de los restos de Oswaldo, quienes precisamente son los que realizaron la denuncia a las autoridades.

Después de un rato, arribaron al lugar elementos de la Fiscalía estatal para llevar a cabo las diligencias periciales correspondientes. Una vez concluidas, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para ser identificado oficialmente por sus familiares. Es necesario dejar muy en claro que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se cuenta con detenidos ni sospechosos.

La violencia sigue en Sinaloa

La violencia en Sinaloa sigue aumentando, pues solo el pasado domingo, como te informamos en TRIBUNA, se registraron tres homicidios dolosos, un enfrentamiento a balazos, una persecución y una privación de la libertad. Esta última corresponde al caso de José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto, quien fue 'levantado' de su negocio en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

