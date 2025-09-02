Código Rojo en Sonora: Autoridades hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La noche de este lunes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Ampliación Independencia, al sur del municipio de Guaymas, luego de que vecinos alertaran sobre olores fétidos que provenían de una vivienda. En ese sitio, fue encontrado un hombre sin vida que permanece en calidad de desconocido.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del lunes 1 de septiembre de 2025, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, cuando habitantes de la comunidad, también conocida como El Chorizo, notificaron a las autoridades sobre la situación. Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal de Guaymas y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ingresaron al domicilio y confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida.

Según el reporte, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Se detalló que el cadáver fue encontrado en la segunda planta de la vivienda y, debido a las condiciones, los socorristas de inmediato solicitaron la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para realizar el procesamiento de la escena.

Tras el hallazgo, elementos de seguridad acordonaron el área para permitir que personal forense realizara las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios necesarios para confirmar su identidad y establecer las circunstancias en que perdió la vida.

La víctima, de aproximadamente 50 años de edad, habría tenido varios días de fallecida. A la fecha de publicación de esta nota, la identidad del hombre no ha sido oficialmente revelada por las autoridades; sin embargo, vecinos señalaron que podría tratarse del propietario de la vivienda. El caso permanece bajo investigación con el fin de determinar las causas de la muerte, así como el tiempo exacto que llevaba en el sitio antes de ser localizado.

