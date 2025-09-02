Con signos de violencia, hallan cadáver en carretera de Mocorito; se trataría de un joven

Comparta este artículo

Mocorito, Sinaloa.- Durante la mañana de este martes 2 de septiembre de 2025 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, a un costado de la carretera que conduce de la sindicatura de Pericos a la comunidad de Recoveco, en el municipio de Mocorito, Sinaloa. Los primeros reportes de las autoridades sugieren que el hoy occiso es un joven que se encuentra entre los 25 y 30 años de edad aproximadamente.

De acuerdo a información proporcionada por medios locales, el individuo fallecido fue descrito como una persona de complexión delgada, con cabello largo y negro. Asimismo trascendió que portaba una sudadera negra, un gorro en la cabeza, tenis negros y un bóxer azul al momento de ser localizado en el punto referido. Cuando elementos policiacos arribaron al sitio confirmaron que la víctima presentaba diferentes signos de violencia en su superficie corporal.

El occiso presentaba un orificio a la altura del pecho, cerca del corazón, además de múltiples lesiones en su cuerpo, lo que hace presumir que fue víctima de violencia", explicó el portal de noticias Línea Directa con respecto a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo del individuo.

Hasta el lugar se presentaron elementos de Seguridad Pública de la sindicatura de Pericos, quienes constataron la presencia del cadáver y posteriormente procedieron a delimitar el perímetro. Peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de los trabajos de campo, así como de las primeras indagatorias en el área. Finalmente, el cuerpo fue levantado por una funeraria local y quedará a la espera de ser identificado oficialmente.

Inicio violento de septiembre en Sinaloa

Con respecto a los hechos delictivos registrados el lunes 1 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó dos homicidios dolosos, una privación de la libertad y 20 robos de vehículos. Entre los casos destaca el asesinato de un elemento de la Policía Municipal, identificado como Jorge Luis 'N', de 42 años de edad, el cual contaba con 18 años de servicio dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), y fue ejecutado en la colonia Villa Bonita de Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui