El primer homicidio de septiembre: Atacan a balazos a un hombre al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 2 de agosto se registró el primer homicidio del mes de septiembre en el municipio de Cajeme, luego de que un hombre fuera agredido con arma de fuego en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, al suroeste de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas en un domicilio de la calle Buganvilias, entre las vialidades Heberto Castillo y Manuel Clouthier.

Tras recibir el reporte de detonaciones escuchada en el sitio, unidades de emergencia y corporaciones policiales se movilizaron. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para prestar auxilio al afectado, sin embargo, al revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima, quien hasta el momento permanece sin ser identificado, es un hombre de aproximadamente 30 años de edad, al parecer, vecino de la misma colonia.

Su cuerpo quedó tendido en el suelo de la vivienda y presentaba múltiples impactos de bala. La escena del crimen fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional, quienes establecieron un perímetro para resguardar las evidencias. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las primeras indagatorias y recolección de indicios balísticos.

El cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia correspondiente y los trámites para su identificación.

En otra noticia reciente, un sujeto de nombre Marvin 'N', de 22 años de edad, fue arrestado, imputado y dejado en prisión preventiva, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de un masculino. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que los hechos ocurrieron el 17 de julio de 2025, en la colonia Misión del Sol II, de Ciudad Obregón.

Ese día, cerca de las 16:00 horas, el acusado tomó de improviso a la víctima en un domicilio y utilizó un arma de fuego para dispararle y provocarle diversas lesiones. Marvin 'N' no logró su cometido de asesinar a la víctima, de nombre Misael Humberto 'N', debido a la reacción evasiva de esta, quien salió corriendo del lugar. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas para demostrar la posible autoría del imputado.

