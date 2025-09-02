Fatal explosión de gas en Mexicali: Madre muere y su hija de 2 años resulta herida

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Este pasado lunes 1 de septiembre falleció en el Hospital General de Mexicali una mujer de 21 años identificada como Kimberly, pues el sábado fue víctima de una explosión de gas en su vivienda, ubicada en avenida Mirlos del fraccionamiento Residencial Villa del Roble. De hecho, sus heridas eran tan graves que afectaban aproximadamente el 80 por ciento de su cuerpo.

De acuerdo con información extraoficial, en el siniestro también resultó afectada su pequeña hija Nessa Daniela, de casi dos años, quien, al momento de la elaboración de esta nota, se encuentra recibiendo atención especializada en un hospital de Estados Unidos. Se desconoce por completo el estado de salud de la menor, aunque en caso de que surjan más datos, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

La joven había realizado diversos reportes por una fuga de gas en su domicilio, pero evidentemente las autoridades no le prestaron atención. Aquel día, Kimberly se dirigió al patio para cerrar el tanque de gas y luego regresar a la casa. El problema fue la acumulación de gas y la fricción, lo que provocó una explosión que no solo dañó la entrada, sino que también ocasionó graves heridas en madre e hija.

La mujer perdió la vida

En el instante del incidente, la mujer salió cargando a su hija en brazos, y debido a los impacantes gritos de dolor, los vecinos se percataron de lo ocurrido. Precisamente, una vecina auxilió a la niña, quien, al igual que su madre, lloraba del dolor, mientras Kimberly seguía envuelta en llamas. Es vital precisar que, hasta el día de hoy, ninguna fuente oficial ha dado a conocer los resultados del peritaje.

Al recibir la llamada al número de emergencias 911, las autoridades locales arribaron rápidamente al hogar. Entre los respondientes estuvieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos. La madre fue trasladada de urgencia al Hospital General de Mexicali, mientras que la infante, en un inicio, fue llevada a un hospital particular, pero debido a la gravedad terminó siendo atendida en un hospital de California.

Fuente: Tribuna