Filtran VIDEO de John Milton tras ser despojado de su vehículo por un grupo armado

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 2 de septiembre de 2025 se reportó un hecho violento en el que estuvo inmiscuido el reconocido hipnotista, John Milton. Los primeros reportes arrojaron que 'El Caballero de la Hipnosis' y su equipo de trabajo se movilizaban en un vehículo Cadillac modelo 2025 sobre la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura del trébol que conduce al campo El Diez, cuando fue interceptado por un grupo armado y despojado de su camioneta particular con lujo de violencia.

Según los informes preliminares de medios locales, Milton sufrió el robo del vehículo y se indicó que se registraron detonaciones de arma de fuego por parte de los delincuentes, quienes en su intento por robar la unidad, le dispararon al automóvil. De acuerdo a los primeros datos, el hipnoterapeuta había sido herido de bala, rumor que ha sido aclarado. Inclusive, en redes sociales circula un video en el que se le aprecia sano mientras atendía una llamada telefónica.

Durante una emisión vespertina del noticiero de Los Noticieristas, un medio local, la presentadora Luz Irene Maldonado se enlazó con su corresponsal Brandon Sainz, quien mencionó que no se tiene una información oficial acerca de que Milton haya resultado lesionado durante el robo violento. Asimismo explicó que no se tienen informes oficiales acerca de un posible ingreso del hipnotista hacia un centro médico de la capital de Sinaloa.

La camioneta en la viajaba es una Cadillac modelo 2025, de color blanco, la cual nos infroman que cuenta con GPS, las autoridades ya se encuentran realizando un operativo a los alrededores de donde ocurrió este despojo", comentó el reportero.

En primera instancia se informó que el hecho violento se suscitó aproximadamente a las 17:00 horas de este martes y que el representante de John Milton fue quien avisó a las autoridades, esto mediante una llamada a las líneas de emergencias del 911. Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), se presentaron en el sitio para cumplir con las indagatorias y diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui