Hallan a hombre sin vida dentro de su casa en Hermosillo; investigan posible homicidio

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de un hombre de 33 años de edad, localizado sin vida la mañana de ayer lunes 1 de septiembre, en el interior de su domicilio ubicado al norte de Hermosillo. El hallazgo se reportó alrededor de las 7:00 horas en una vivienda de las calles Gustavo Díaz Ordaz y Cedros, en la colonia Los Viñedos.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad que confirmaron la presencia de un hombre sin vida y procedieron a asegurar el área para la intervención de las autoridades ministeriales. La persona fue formalmente identificada como Ángel 'N'. De acuerdo con los informes, el cuerpo presentaba una lesión en la parte posterior de la cabeza, por lo que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible homicidio.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el procesamiento de la escena, recabando indicios y evidencias que serán integrados a la investigación. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, la cual permitirá determinar con exactitud la causa y hora del deceso. Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para identificar al o los responsables.

En otra noticia reciente, una sentencia de 16 años, 11 meses y 12 días de prisión fue dictada en contra de Rodolfo Guadalupe 'N', por el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de su concubina Francisca 'N'. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este martes que los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2023, alrededor de las 8:00 horas, en la colonia Real del Carmen, de Hermosillo.

El acusado, tras negarse a proporcionar alimentos para los hijos de ambos, agredió verbalmente a la víctima y le propinó una cachetada cuando se encontraban dentro de un domicilio. Al intentar defenderse, la víctima pidió al hombre que se retirara del lugar, momento en el que intervino el menor, hijo de ambos, tratando de detener la agresión; sin embargo, el señalado lo tomó con sus manos y lo lanzó contra la pared.

Fuente: Tribuna