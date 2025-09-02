Hermosillo: Aseguran narcóticos y armas; entre los detenidos, un menor de 16 años

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado lunes 1 de septiembre de 2025 se registraron varios hechos delictivos en la capital del estado, cada uno atendido por la Policía Municipal de Hermosillo, cuyos agentes realizaron recorridos de prevención y vigilancia. Se detuvo a diez personas, se aseguraron 102 envoltorios de narcóticos y cuatro armas prohibidas.

Al inicio de la jornada, en punto de las 09:15 horas, rumbo a la colonia Real de Minas, en las calles Mina La Bonancita y Real de Catorce, fue arrestado un hombre que se identificó como Miguel Ángel, de 26 años de edad, a quien se le encontraron dos navajas de 20 y 23 centímetros de longitud aproximadamente. Por otra parte, en la colonia Centro, a Misael y Jesús Ubaldo, de 20 años de edad, se les aseguró un cuchillo de 25 centímetros y cuatro envoltorios de marihuana.

Asimismo, de acuerdo con el informe, a Jesús Andrés, de 40 años de edad, se le localizaron cuatro gramos de una sustancia semejante al crystal. En otro punto de la ciudad, alrededor de las 12:24 horas, un sujeto apodado como El Andy, El Gordo y/o El Jabalí fue interceptado en las calles Sinoquipe y Reforma de la colonia Lomas de Madrid. Sin embargo, los casos siguieron, pues justo por la tarde, en el Sahuaro, fue detectado un hombre de 35 años que después se identificó como Germán Fernando. Este sujeto, al circular por la avenida Culiacán y el callejón Sahuaro, llevaba en el pantalón 15 envoltorios con polvo blanco.

Aseguran diversos narcóticos

Rumbo al norte de Hermosillo, en las calles Healy Noriega y Progreso de la colonia El Encanto, fue ubicado Ramón Ángel con tres envoltorios de probable crystal. Un par de minutos después, exactamente en los bulevares Solidaridad y Escalante, los agentes vieron a Jesús Manuel, de 34 años de edad, quien al ser revisado resultó traer cuatro envoltorios con una sustancia granulada similar al crystal.

De hecho, también fue capturado un menor de edad. Se trata de un joven de 16 años que traía 20 envoltorios con crystal y 50 con marihuana. Fue asegurado a las 17:30 horas en las calles Tejera y Monte San Hermoso del fraccionamiento Puerta del Rey.

