Huyó a Baja California Sur: Capturan a sujeto de acribilló a dos menores en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre llamado Jesús Rafael 'N', de 26 años de edad, fue capturado e imputado, señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado, así como homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de dos menores de edad, esto después de ser capturado en Baja California Sur en colaboración entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y autoridades de ese Estado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos que se le imputan ocurrieron el 6 de diciembre de 2024, en la cancha de futbol ubicada en la colonia Matías Méndez, de Ciudad Obregón, donde, según la investigación, las víctimas, dos menores de edad de 14 y 15 años se encontraban en el lugar y fueron atacados con armas de fuego por parte de un grupo armado.

Durante el hecho, el menor de 15 años falleció, mientras que el de 14 años resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. En el ataque participaron el ahora detenido y al menos dos copartícipes; el móvil del crimen estaría relacionado con presuntas disputas por narcomenudeo, de acuerdo con las líneas de investigación desarrolladas por las autoridades hasta este momento.

El arresto de Jesús Rafael 'N' se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por las autoridades competentes, derivada de una solicitud de colaboración enviada a la Fiscalía de Baja California Sur, siendo posible este operativo en coordinación de efectivos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de dicha entidad y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora.

Tras su captura, Jesús Rafael 'N' fue trasladado a Ciudad Obregón e imputado por un juez de control durante la audiencia inicial. Asimismo, se le impuso prisión preventiva como medida cautelar, siendo internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso), a la espera de que los tribunales determinen su situación jurídica por los delitos de homicidio calificado, así como homicidio calificado en grado de tentativa.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora