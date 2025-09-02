La cuarta balacera de este martes: Asesinan a joven en Las Fuentes de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Por cuarta ocasión, la tarde de este martes 2 de septiembre se registró una agresión armada al poniente de Ciudad Obregón, que dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida. Los hechos tuvieron lugar en el fraccionamiento Las Fuentes 2, sobre las calles París, entre Yautepec y Tonalá, generando una intensa movilización de cuerpos de seguridad en la zona, alrededor de las 17:40 horas.

Según los informes iniciales, la víctima fue interceptada por sujetos armados quienes abrieron fuego en su contra para después darse a la fuga. El cuerpo del joven quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios, sin embargo, al revisar al individuo, confirmaron que ya no contaba signos vitales debido a los múltiples impactos de proyectil de arma de fuego que recibió.

La escena del crimen fue asegurada por un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal de Cajeme, quienes establecieron un perímetro para resguardar la evidencia. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este ataque armado.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al sitio para realizar las primeras indagatorias, el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos de ley. Este suceso se convierte en el tercer homicidio y la cuarta agresión armada suscitada este martes en Ciudad Obregón.

La víctima quedó sin vida en medio de la calle

El primer caso tuvo lugar en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, donde un hombre fue privado de la vida a balazos cerca de las 13:30 horas. El segundo hecho ocurrió poco después de las 16:00 horas en el fraccionamiento Puerta de Hierro, donde una pareja fue acribillada. Y por último, el tercer crimen se dio alrededor de las 16:40 horas entre los fraccionamientos Las Palmas y Aves del Castillo Ultratec, donde otra pareja fue baleada.

Fuente: Tribuna