Leticia ya está de vuelta con su familia; desapareció en CDMX y la encontraron en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de Sonora y Ciudad de México con éxito la localización y reunificación familiar de Leticia Bety Ramírez Ramírez, una mujer de 68 años de edad que había sido reportada como desaparecida en la capital del país desde el pasado 8 de agosto. La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informó que el operativo concluyó satisfactoriamente el pasado miércoles 27 de agosto.

La señora Ramírez se reunió con su esposo, quien se trasladó a Hermosillo para acompañarla de regreso a su hogar. El hallazgo se produjo en la terminal de autobuses de de Nogales, Sonora. De acuerdo con los informes, Leticia Bety, visiblemente desorientada, se acercó a una empleada del lugar para solicitar ayuda con el fin de contactar a su hija. Este acto fue clave para activar los protocolos de asistencia y protección.

Tras ser identificada, y en atención a su estado, fue trasladada por personal de la Comisión a de Búsqueda a Hermosillo, donde fue ingresada en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte para recibir valoración y atención médica especializada, garantizando en todo momento su bienestar. Asimismo, se estableció comunicación con su familia en la Ciudad de México. Su esposo viajó a Sonora y, con el acompañamiento permanente de la Comisión, se realizó el reencuentro.

El proceso de retorno fue gestionado de manera meticulosa por la Comisión de Búsqueda, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y el propio hospital Cruz del Norte, asegurando un traslado terrestre hacia su hogar, digno y ordenado. La desaparición de Leticia Bety ocurrió en la colonia Portales Sur, de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, cuando salió de su domicilio.

Su familia, al percatarse de su ausencia, interpuso la denuncia correspondiente, lo que llevó a la Fiscalía de la Ciudad de México a emitir una ficha de búsqueda. Familiares habían informado que la señora Ramírez padece esquizofrenia y, al momento de su extravío, no llevaba consigo el tratamiento médico que necesita, lo que pudo contribuir a su desorientación y a tomar la decesión de subir a un autobús.

