Lo embistió y huyó: Detienen a conductor que atropelló a motociclista en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el mediodía de este martes 2 de agosto, se registró un accidente de tránsito en el Parque Industrial de Ciudad Obregón. Un joven que se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika de color rojo, cuando fue impactado por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga inmediatamente después del suceso. Esto sucedió en el cruce del bulevar Las Torres y la calle De la Pequeña Industria.

Según informes recabados de testigos presenciales, el motociclista circulaba con preferencia de paso de norte a sur sobre el bulevar. Al llegar a dicho cruce, el conductor del otro vehículo omitió la señal de alto correspondiente, provocando el choque que dejó al joven inconsciente sobre la cinta asfáltica. Tras el impacto, otro conductor que se dedica a las entregas a domicilio, siguió al vehículo responsable hasta darle alcance.

El 'justiciero' alertó a las autoridades sobre la presencia del conductor agresor en el fraccionamiento Las Misiones. Una unidad de Tránsito Municipal se hizo cargo de la situación con el chofer implicado. Mientras tanto, en el lugar del accidente, transeúntes auxiliaron al joven lesionado hasta la llegada de los paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital. El diagnóstico inicial reporta que sufrió múltiples fracturas.

El motociclista resultó herido de gravedad tras el accidente

Ayer lunes por la noche se registró otro accidente vial en la colonia Centro de Ciudad Obregón, en el que se vio involucrada una unidad de la Guardia Nacional. El percance tuvo lugar poco antes de las 20:00 horas en el concurrido cruce de las calles Tabasco y Allende. De acuerdo con los reportes, la patrulla circulaba en dirección de oriente a poniente sobre la calle Allende cuando sucedió el encuentro.

Al llegar a la calle Tabasco, presuntamente no respetó la señal de alto obligatorio, lo que provocó el choque contra el costado de una vagoneta de color gris, modelo atrasado, que transitaba con preferencia por esa vía. Afortunadamente, el impacto fue de menor consideración y, según se informó en el lugar de los hechos, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales leves en ambos vehículos.

