Marvin intentó matar a un hombre al sur de Ciudad Obregón; le disparó, pero logró huir

Ciudad Obregón, Sonora.- Un sujeto de nombre Marvin 'N', de 22 años de edad, fue arrestado, imputado y dejado en prisión preventiva, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de un masculino. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que los hechos ocurrieron el 17 de julio de 2025, en la colonia Misión del Sol II, de Ciudad Obregón.

Ese día, aproximadamente a las 16:00 horas, el acusado tomó de improviso a la víctima en un domicilio y utilizó un arma de fuego para dispararle y provocarle diversas lesiones. Marvin 'N' no logró su cometido de privar de la vida a la víctima, de nombre Misael Humberto 'N', debido a la reacción evasiva de esta, quien salió corriendo del lugar. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas para demostrar la posible autoría del imputado.

La vinculación a proceso de Marivn 'N' se resolverá en la próxima audiencia. El señalado fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón al ser dictada la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Asimismo, la Fiscalía de Sonora aseguró que con esta acción "mantiene su compromiso con la procuración de justicia, el esclarecimiento de los hechos y la protección integral de las víctimas".

En otro caso reciente ocurrido en Ciudad Obregón, un hombre llamado Javier Eduardo 'N', de 29 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso penal por estar implicado en el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de dos hombres: Miguel Ángel 'N', de 30 años, y José Florencio 'N', de 25. La carpeta de investigación establece que el el crimen sucedió el 14 de marzo de 2024, en un domicilio de la colonia Privada del Pedregal.

Alrededor de las 3:00 horas de ese día, el acusado sorprendió a las víctimas con un arma punzocortante tipo cuchillo y posteriormente con arma de fuego, privando de la vida a ambos. La autopsia determinó que José Florencio 'N' falleció a consecuencia de lesiones por proyectil de arma de fuego. Mientras que Miguel Ángel 'N' murió por traumatismos craneoencefálico, torácico y cervical provocados por arma blanca.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora