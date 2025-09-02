Niña de 4 años muere en extrañas circunstancias en Nuevo León; investigan al padrastro

Comparta este artículo

General Zuazua, Nuevo León.- La muerte de una menor de 4 años de edad tiene conmocionada a la comunidad del municipio de General Zuazua, Nuevo León, y es que los primeros reportes indican que la víctima perdió la vida en extrañas circunstancias. El caso tuvo lugar al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Santa Elena, en la colonia Misión Santa Elena, en donde se presentaron autoridades locales y estatales para realizar las primeras indagatorias.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el suceso se registró el lunes 1 de septiembre de 2025, cuando la infante sufrió una caída tras resbalar con su propio vómito, lo cual derivó en un golpe en la cabeza, según el testimonio del padrastro de la víctima. El hombre fue identificado como Jorge Alan 'N', de 36 años, quien fue interrogado en el lugar y actualmente es investigado por presuntas anomalías en su declaración.

El personal de Servicios Periciales no encontró indicios de algún golpe en su cabeza, pero halló hematomas en su abdomen", explicó el medio anteriormente citado sobre los resultados de las primeras indagatorias de este lamentable caso.

Por su parte, un vecino del sector declaró que los padres de la fallecida le pidieron dinero prestado para llevar a la menor a consultar con un médico, ya que supuestamente estaba experimentando vómitos intensos a causa de la picadura de una araña. Asimismo, otra residente expresó que los papás le comentaron que la pequeña sufrió una caída desde el techo de la vivienda, lo cual estaba ocasionando el vómito.

Debido a las inconsistencias en las versiones, las autoridades investigan al padrastro por su probable responsabilidad en el delito de maltrato infantil, aunque será la necropsia de ley lo que determine las causas del deceso. El individuo, así como la madre identificada como Rosa Aurora 'N', quedaron a disposición de la autoridad correspondiente mientras se desarrollaron las investigaciones complementarias. En tanto el domicilio fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Fuente: Tribuna del Yaqui