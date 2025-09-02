Otra pareja baleada en Ciudad Obregón; se registra ataque armado en medio de tianguis

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos personas resultaron heridas de bala después de que se suscitara un ataque armado al sur de Ciudad Obregón. El hecho tuvo lugar la tarde de este martes 2 de septiembre, entre los fraccionamientos Las Palmas y Aves del Castillo Ultratec, interrumpiendo la actividad comercial de la zona, pues se realizaba el tianguis como cada martes. Esto provocó un fuerte despliegue de corporaciones de seguridad en el lugar.

Según testigos del atentado, alrededor de las 16:40 horas, sujetos armados abrieron fuego directamente contra una pareja que se encontraba sobre las calles 400, entre Mirlos y Pavorreal. Las víctimas quedaron tendidas sobre el camellón central. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja a bordo de dos ambulancias para brindar los primeros auxilios. Ambos lesionados fueron trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, la identidad de la pareja no ha sido revelada. De manera extraoficial, trascendió que la mujer podría haber sido una víctima colateral de la agresión, que al parecer iba dirigida al masculino. Los responsables lograron darse a la fuga y, por ahora no han sido localizados. La escena fue asegurada por un operativo coordinado de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Cajeme.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron cargo de las primeras indagatorias, recolectando evidencias para integrar la carpeta de investigación. Este suceso violento se suma a la reciente estadística criminal, siendo la tercera balacera registrada en el municipio de Cajeme en lo que va del mes de septiembre. Los dos anteriores ataques sucedieron este misma tarde de martes.

El primer caso tuvo lugar en la cercana colonia Cuauhtémoc Cárdenas, donde un hombre fue privado de la vida a balazos cerca de las 13:30 horas en un domicilio de la calle Buganvilias, entre Heberto Castillo y Manuel Clouthier. Mientras que el segundo hecho ocurrió poco después de las 16:00 horas en el fraccionamiento Puerta de Hierro, al norte de Ciudad Obregón, donde una pareja fue acribillada, muriendo el hombre en el sitio.

