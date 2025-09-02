Pasará 16 años en prisión: Propinó golpiza a su pareja y al hijo de ambos en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Una sentencia de 16 años, 11 meses y 12 días de prisión fue dictada en contra de Rodolfo Guadalupe 'N', por el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en perjuicio de su concubina Francisca 'N'. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este martes que los hechos ocurrieron el 8 de septiembre de 2023, alrededor de las 8:00 horas, en la colonia Real del Carmen, de Hermosillo.

El acusado, tras negarse a proporcionar alimentos para los hijos de ambos, agredió verbalmente a la víctima y le propinó una cachetada cuando se encontraban dentro de un domicilio. Al intentar defenderse, la víctima pidió al hombre que se retirara del lugar, momento en el que intervino el menor, hijo de ambos, tratando de detener la agresión; sin embargo, el señalado lo tomó con sus manos y lo lanzó contra la pared.

Posteriormente, mientras la víctima intentaba escapar de la casa con el menor en brazos, el sujeto la alcanzó con un bate en la mano y comenzó a ahorcarla, diciéndole que le quitaría la vida. No obstante, la víctima logró salir de la vivienda, pero el individuo la derribó y continuó ahorcándola sobre el suelo, hasta que vecinos dieron aviso a elementos de la Policía Municipal de Hermosillo quienes intervinieron, evitando que consumara el delito.

Lo anterior fue demostrado a plenitud ante el juez correspondiente, logrando de este modo el fallo condenatorio y la pena de 16 años, 11 meses y 12 días de cárcel, misma que el sentenciado ya se encuentra purgando en el Centro de Reinserción Social de la capital sonorense.

Hace unos días, autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado con visibles heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la colonia El Ranchito, al oriente de la ciudad de Hermosillo. El descubrimiento fue reportado a los servicios de emergencia durante la mañana del pasado viernes 29 de agosto, cerca de las 8:40 horas.

El hombre se encontraba en un área de acceso peatonal, sobre los escalones del callejón Santa Teresa y la calle Jorge Valencia Jullierat, una zona que conduce hacia las faldas del cerro. Según testimonios recabados en el lugar, el suceso pudo haber ocurrido varias horas antes de que se diera aviso a las autoridades. Vecinos del sector informaron haber escuchado múltiples detonaciones durante la madrugada, entre las 3:00 y las 4:00 horas.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora