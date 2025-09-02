Reportan que hieren de bala a John Milton en Culiacán; lo despojan de su camioneta

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este martes 2 de septiembre de 2025, el reconocido hipnotista, John Milton, fue víctima del violento robo de su camioneta y resultó herido por una esquirla de bala cuando transitaba por la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura del trébol que conduce al campo El Diez, al sur de Culiacán. Los reportes preliminares indican que Milton viajaba en el mencionado trayecto, en donde sujetos armados lo interceptaron y le dispararon para despojarlo del vehículo.

De acuerdo con datos proporcionados por medios locales como Línea Directa y Los Noticieristas, la víctima sufrió una lesión en uno de sus brazos, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital a bordo de un vehículo particular. Según los primeros informes, el representante del hipnotista solicitó apoyo a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, aproximadamente a las 17:00 horas, por lo que se desplegó un fuerte operativo de seguridad.

Atendiendo el llamado, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se presentaron en el lugar de los hechos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de realizar las diligencias correspondientes del caso. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de John Milton, por lo que queda esperar por un reporte más detallado por parte de las autoridades de Sinaloa.

Cabe mencionar que 'El Caballero de la Hipnosis', como se le conoce, estuvo hace unas semanas en Mazatlán, ciudad en la que ofreció tres presentaciones el pasado 21, 22 y 23 de agosto en el Teatro del CID, esto tras realizar un show por primera vez en Guasave. Trascendió que Milton y su equipo de trabajo viajaban al interior de un vehículo Cadillac modelo 2025, cuando fueron interceptados por un grupo armado.

¿Quién es John Milton?

John Milton es un hipnoterapeuta mexicano, hijo de Taurus Do Brasil, cuyo nombre real es Arnaud Rodríguez, un hipnotizador brasileño muy reconocido en los años 70 y 80.. Ha dedicado gran parte de su vida a demostrar el poder de la mente a través de técnicas de inducción hipnótica con las que asegura poder ayudar a las personas a superar adicciones, fobias y problemas emocionales. Su estilo combina el espectáculo con la terapia, lo que le ha permitido ganarse un lugar en el gusto del público.

