Son vinculados a proceso exfuncionarios de la SEC de Claudia Pavlovich por delitos de corrupción

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que José Víctor 'N' y Francisco Alberto 'N', exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad de los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal, lo que sería un acto de corrupción, quedando ambos vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con el boletín compartido por la FGJES, el juez, ante los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), consideró que fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad de ambos imputados por los delitos señalados.

Ambos, entre ellos el exsecretario de Educación y Cultura durante el gobierno de Pavlovich, continuarán recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo bajo la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en fecha 28 de agosto pasado, a fin de evitar el riesgo de evasión y para garantizar la comparecencia de los señalados en las siguientes etapas del proceso. En el boletín, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que mantendrá las investigaciones complementarias por un periodo de cuatro meses para fortalecer la carpeta correspondiente en espera de próximas audiencias.

De acuerdo a lo dicho por el propio fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, la FGJES estaría yendo tras otros exfuncionarios de la administración pasada, los cuales también estarían implicados en el mismo caso de peculado. Se habla de un desvío de recursos que es de millones de pesos, pero la cantidad, hasta el momento, no se ha dado a conocer.

En declaraciones pasadas, el fiscal dijo: "Tenemos la total y absoluta confianza en que vamos a lograrla, con el caudal probatorio que se encuentra en el expediente y que estas personas ya se encuentran sujetas a prisión preventiva justificada, no solamente por la magnitud del daño causado al erario público, sino porque, pues tenemos la presunción fundada de que pretenden evadirse de justicia".

Fueron vinculados a proceso

Fuente: Tribuna del Yaqui