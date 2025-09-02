Tenía 18 años de servicio: Sicarios ejecutan a un policía cerca de su vivienda en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La noche del lunes 1 de septiembre se registró un nuevo ataque armado en contra de un elemento policiaco en Culiacán, Sinaloa. Se confirmó que el hecho violento dejó como saldo un agente muerto en la colonia Villa Bonita, cuando el hoy occiso se desplazaba a bordo de su vehículo. El atentado movilizó a las distintas corporaciones policiacas, quienes fueron alertadas a través de una llamada a las líneas de emergencias.

De acuerdo con información recabada por medios locales, el oficial caído fue identificado como Jorge Luis 'N', de 42 años de edad, el cual contaba con 18 años de servicio dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM). Trascendió que la víctima fue interceptada por gatilleros cuando se encontraba en la calle Monte Athos y Urales, en la mencionada demarcación, por lo que residentes del sector reportaron el suceso.

Vecinos de la zona dieron aviso a las líneas de emergencias del 9-1-1 alrededor de las 20:50 horas y al sitio se trasladaron elementos del Ejército Mexicano y Policías Municipales quienes confirmaron el homicidio y procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Preliminarmente se indicó que el cuerpo del uniformado quedó en el asiento del piloto del vehículo y se dijo que vestía camiseta de manga larga color negro, así como pantalón camuflado, al momento de ser ejecutado a balazos a escaso metros de su domicilio. Peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sinaloa se encargaron de cumplir con las diligencias correspondientes, además de realizar las primeras indagatorias.

Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia el Servicio Médico Forense (Semefo). Por su parte, la SSPyTM condenó el asesinato de Jorge Luis 'N' y expresó sus condolencias a la familia del fallecido. Asimismo, la corporación policiaca confirmó que colaborará en las investigaciones pertinentes del caso para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Violencia contra policías de Sinaloa

En Culiacán, así como en gran parte de Sinaloa, la violencia se ha recrudecido y esto ha involucrado a los elementos policiacos de los diferentes niveles de gobierno. Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta inicios de junio de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) contabilizó 33 policías asesinados, entre ellos municipales, estatales y ministeriales. En los primeros meses de 2025, se reportaron al menos 23 homicidios de agentes, cifra que crece con el transcurso de los meses y que varía con respecto a las de otros organismos.

Fuente: Tribuna del Yaqui