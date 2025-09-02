Tragedia en el Estado de México: Helicóptero privado se desploma y deja dos muertos

Comparta este artículo

Tepetlixpa, Estado de México.- La tarde de este martes 2 de septiembre de 2025 se reportó el desplome de un helicóptero privado cuando sobrevolaba en la zona cerril que se encuentra en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, dejando como saldo a dos personas muertas. Los primeros reportes indican que las víctimas partieron desde la Ciudad de México con rumbo hacia Guerrero, pero cuando iba en un sector boscoso, se precipitó y cayó cerca de la carretera México-Cuautla.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el accidente aéreo se registró alrededor de las 15:00 horas en una zona de cultivo que se sitúa en los límites de los municipios mexiquenses de Tepetlixpa y Juchitepec, en los límites con el estado de Morelos. Hasta el lugar se presentaron los servicios de emergencia y elementos de la Guardia Nacional (GN), así como personal de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, para auxiliar a los tripulantes.

Se trata de un helicóptero rojo con matrícula XAQST, usado como unidad médica, el cual se reportó no localizable en el municipio de Tepetlixpa", explicó el medio anteriormente citado con respecto a las características del helicóptero .

Luego de una intensa búsqueda, los cuerpos de auxilio localizaron los restos de la aeronave en un terreno cercano a los volcanes de la zona. A su llegada, los rescatistas encontraron los cadáveres mutilados de los pasajeros, cuyas identidades por el momento se desconoce. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acordonaron la zona, mientras que personal de la Agencia Federal de Aviación Civil se encargó de las indagatorias.

En redes sociales comenzaron a circular fotos y videos de cómo quedó el helicóptero siniestrado en las zonas limítrofes del Estado de México y Morelos. A través de su cuenta en la red social X, XE Médica Ambulancias compartió la ruta de viaje del vehículo, el cual anteriormente prestó sus servicios como ambulancia aérea en Angel Flight, además de que lamentó el incidente. Por el momento queda esperar un informe más detallado de las autoridades durante las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui