Tragedia en Mexicali: Marbella, asesinada por su esposo, víctima de feminicidio

Mexicali, Baja California.- Este pasado lunes 1 de septiembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, las autoridades de Mexicali recibieron el reporte de varias detonaciones en el fraccionamiento Valle de Puebla. Las personas cercanas al domicilio de donde provenían los disparos comenzaron a llamar al número de emergencias 911, y cuando llegaron los agentes se encontraron con una escena impactante.

De acuerdo con información extraoficial, a una vivienda ubicada en las calles Jonotla y Tlatolco arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública. Al ingresar, de inmediato se percataron de que una mujer estaba tendida en el suelo de su sala con un disparo en la cabeza; además, junto a ella se encontraba la pistola con la que probablemente realizaron el crimen.

Por supuesto, se contó con la presencia de la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones correspondientes. De hecho, presuntos testigos aseguran que el autor intelectual de este terrible acto fue su esposo, Remberto, de 32 años de edad, quien supuestamente escapó a bordo de una motocicleta FT125 de color negra. Por ello, se tuvo que implementar un operativo con la colaboración de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Marbella perdió la vida

Este martes 2 de septiembre se llevó a cabo la detención de la pareja sentimental de la víctima, identificada como Marbella, por lo que Remberto fue asegurado en un domicilio ubicado en la avenida Del Mosaico, en el fraccionamiento Misión del Ángel. Asimismo, al sujeto se le retiraron el arma y la motocicleta. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el tipo de sentencia que enfrentará.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna