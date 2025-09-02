Tremendo accidente en la Costa de Hermosillo deja 12 jornaleros lesionados y un muerto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hoy martes 2 de septiembre, un tremendo accidente en la Costa de Hermosillo generó gran movilización policiaca por lo impactante que fue, ya que 12 jornaleros quedaron lesionados y una persona murió a causa de los hechos. Cabe señalar que las tragedias de este tipo, donde están implicados trabajadores agrícolas, son muy recurrentes tanto en la Costa de Hermosillo como en el Valle del Yaqui.

El hecho se registró en el kilómetro 26 de la carretera 12 sur, camino a la Costa de Hermosillo; se trata de una camioneta Ford tipo van color verde oscuro que se volcó y ocasionó que varias personas salieran proyectadas. Según información, en la camioneta viajaban 21 jornaleros y tres kilómetros antes de llegar al entronque se volcó por causas que aún no se conocen.

Los bomberos acudieron al accidente para rescatar a los jornaleros

Los bomberos de Hermosillo fueron los primeros respondientes, ya que tuvieron que trabajar en el rescate de una persona que quedó debajo del vehículo; posteriormente llegaron otros cuerpos de emergencia, quienes comenzaron a atender a los lesionados y dieron cuenta de que una persona no tenía vida. También se habló de que uno de los lesionados es menor de edad, por lo que fue llevado al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), mientras que los demás lesionados fueron llevados a la unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Costa de Hermosillo.

Sobre las personas que están lesionadas no se sabe cuál es su estado de salud; solo se sabe que dos hombres, de entre 35 y 40 años, fueron trasladados inconscientes y en estado crítico al hospital para recibir atención especial. La zona del accidente fue resguardada para que las autoridades pudieran trabajar en las labores de rescate. Este tipo de accidentes en la Costa de Hermosillo son bastante recurrentes, lo que habla del gran problema de movilidad que se tiene respecto a los trabajadores del campo, hecho que ha sido denunciado desde varias trincheras, especialmente por el hacinamiento y mal estado de las unidades de transporte. Sin embargo, muy pocas acciones se han realizado al respecto para poder disminuir el número de accidentes donde los jornaleros se ven implicados.

Fuente: Tribuna del Yaqui