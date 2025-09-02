Violencia en Nuevo León: Confirman un muerto y dos lesionados tras ataque en Guadalupe

Comparta este artículo

Guadalupe, Nuevo León.- La noche de este lunes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Nuevo León y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones del municipio de Guadalupe, luego de que se reportara un ataque armado en la colonia Tierra Propia. Este hecho violento dejó a un hombre sin vida y a dos personas más lesionadas. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este lunes 1 de septiembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Ojuelos y Yuridia. Se detalló que el ahora occiso se encontraba al exterior de su domicilio realizando reparaciones a un vehículo cuando fue sorprendido por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Los disparos alertaron a los vecinos y a los familiares del hombre, quienes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. Testigos señalaron que, al escuchar la ráfaga, el padre de la víctima y otro hombre salieron del domicilio para auxiliarlo, sin embargo, ambos fueron alcanzados por las balas y resultaron heridos. En tanto, los gatilleros huyeron hacia una dirección desconocida tras perpetrar el ataque.

Paramédicos de los cuerpos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento del hombre, quien presentaba un impacto de bala en la cabeza y murió de manera instantánea. En tanto, los dos lesionados fueron estabilizados y trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica; uno de ellos sufrió una herida en el brazo y el otro un impacto en la cabeza, aunque se reportó que lograron sobrevivir.

También se hicieron presentes elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, agentes ministeriales y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL), quienes acordonaron el área. Momentos después, peritos iniciaron con el levantamiento de indicios balísticos y demás evidencias para integrar la carpeta de investigación. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de los presuntos responsables ni se ha confirmado el móvil del ataque.

