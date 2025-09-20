Aparatoso accidente en el centro de Guaymas deja dos lesionados por no respetar el alto

Guaymas, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado 20 de septiembre de 2025, se registró un fuerte e impactante accidente vehicular en la calle 15 con avenida Serdán, en el sector Centro de Guaymas, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el choque involucró directamente un automóvil Chevrolet Beat, color blanco, y una camioneta Ford Explorer, también blanca.

Aparentemente, el incidente se produjo cuando la mujer que conducía el Chevrolet no respetó el alto reglamentario, siendo el turno del otro conductor. A pesar del impacto, ambos involucrados —una mujer y un hombre— sobrevivieron, aunque sufrieron algunas lesiones. La mujer tuvo que ser trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica inmediata; hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Respecto al otro afectado, hasta la elaboración de esta nota se desconocen más detalles, aunque estaremos atentos a cualquier información y se la haremos llegar como siempre a través de TRIBUNA. Los vehículos quedaron en condiciones críticas, prácticamente como pérdida total. Las imágenes de los daños materiales son bastante fuertes y circulan por todas las redes sociales.

Perdida total

Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora (CEPC) informó el pasado viernes 19 de septiembre sobre un accidente ocurrido en el kilómetro 42 del tramo carretero Magdalena-Hermosillo, que generó un fuerte congestionamiento, aunque sin heridos: "Debido a un accidente de un tractocamión, sin personas lesionadas, hay tránsito lento en el kilómetro 42 del tramo carretero Magdalena-Hermosillo".

Se hace un llamado a conducir siempre con extrema precaución, respetar todas las indicaciones de las autoridades y seguir consejos de seguridad, como nunca manejar cansado ni bajo los efectos del alcohol. Además, es fundamental revisar la unidad antes de partir, ya que en ocasiones presenta fallas que los propietarios no detectan y que pueden resultar muy peligrosas en carretera.

Fuente: Tribuna del Yaqui