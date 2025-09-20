Cae el líder de Los Ántrax: Reportan muerte del 'Changuito' Ántrax tras operativo en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Diversos medios locales en Sinaloa han reportado la tarde de este sábado 20 de septiembre sobre la presunta muerte de Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias 'Changuito' Ántrax, quien era considerado como líder del grupo de Los Ántrax y uno de los hombres más leales al 'Mayito Flaco'. De acuerdo con la información preliminar, la caída de este capo de la droga se dio ayer viernes 19 de septiembre tras un operativo en Quilá, en Culiacán.

Presuntamente, ayer autoridades federales ejecutaron un operativo por aire y tierra en la mencionada sindicatura y el hombre de 46 años habría perdido la vida ahogado en el río San Lorenzo cuando intentaba huir. Presuntamente, Rafael se encontraba reunido con el hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada cuando se registró la diligencia por parte del gobierno.

En el operativo habrían participado elementos de la Secretaría de Marina. Cabe resaltar que el Gabinete de Seguridad federal no ha confirmado esta versión, pero se espera que salgan a dar información pronto.

Culiacán, Sinaloa



uD83DuDEA8|??



El Changuito Ántrax o El 06 muere tras un operativo de la Secretaría de Marina este pasado 19 de Septiembre.



El Changuito Ántrax al intentar huir del operativo implementado en la sindicatura de Quilá al sur de Culiacán , iba manejando una camioneta…

¿Quién era el 'Changuito' Ántrax?

El nombre de Félix Nuñez cobró relevancia a partir de 2013, tras la captura de Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias 'El Chino Ántrax', debido a que él se convirtió en cabellica de este brazo armado del Cártel de Sinaloa. Hasta hace poco, era identificado como jefe de plaza en Manzanillo, Colima, donde presuntamente se desempeñó como máximo responsable del trasiego de droga en el Puerto de Manzanillo, antes de que estallara la guerra entre La Mayiza y Los Chapitos.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el 'Changuito Ántrax' fue pieza fundamental para consolidar el tráfico de drogas hacia el país vecino, trabajando con el Cártel de Sinaloa. La OFAC lo designó bajo la Orden Ejecutiva 14059 por su presunta participación en actividades que contribuyen de manera significativa a la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción.

Información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que el 'Changuito' comenzó su carrera criminal siendo sicario del Cártel de Sinaloa en el 2008, luego de la separación de los Beltrán Leyva. En 2014, las autoridades mexicanas lo capturaron y lo ingresaron al penal de Aguaruto, en Culiacán, de donde logró escapar en 2017.

#ULTIMAHORA Se confirma la muerte de Rafael Guadalupe “Changuito Ántrax” durante el operativo de ayer en Quila, Sinaloa.

En un intento de escape se tuvo que separar del #MAYITOFLACO para agilizar la huida y murió ahogado en el Río San Lorenzo, cerca de Quila#Culiacan #Noticias pic.twitter.com/oVf9lVMEkh — FERATON (@FERaton28) September 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui