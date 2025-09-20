Ciudad Obregón: Choque en Norman E. Borlaug y Ejército Nacional causa cuantiosos daños

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 20 de septiembre de 2025 se registró un impactante accidente en las calles Norman E. Borlaug y Ejército Nacional, al sur de Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, en el percance estuvieron involucradas dos unidades: una camioneta Pick-Up Toyota y un vehículo Tsuru de modelo atrasado.

Aparentemente, el responsable del incidente fue el conductor de la Pick-Up, pues mientras el Tsuru circulaba de oriente a poniente sobre la Ejército Nacional, la camioneta avanzaba de norte a sur y debía ceder el paso. Sin embargo, debido a la alta velocidad, no lo hizo y terminó golpeando de lleno el costado del otro automóvil. En cuanto a las víctimas, se reportó que una persona quedó prensada y otra sufrió varias lesiones en el brazo.

El vehículo más afectado fue el de menor tamaño, aunque en realidad ambos presentaron cuantiosos daños. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles; no obstante, en caso de que surja más información, te la daremos a conocer a través de TRIBUNA. En el lugar se encuentran diversas autoridades y elementos de Tránsito Municipal para el deslinde de responsabilidades.

No se reportan lesionados

En otro punto de la ciudad, específicamente en el cruce de Miguel Alemán con calle 200, se presenta un congestionamiento vehicular debido a que, presuntamente durante la noche, un tráiler de carga pesada derribó por completo el semáforo. Desde muy temprano se realizan trabajos de reparación para que los automovilistas puedan circular con normalidad lo antes posible. Por lo pronto, se hace un llamado a evitar la zona y optar por vías alternas.

#Nacional | Un integrante del equipo de seguridad de Claudia Sheinbaum agredió al director de la radio universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero, Sergio Ocampo uD83DuDE31



Coordinación General de Comunicación y Vocería del Gobierno ofreció una disculpa y suspendió a la escolta pic.twitter.com/VbxzMSqPIu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 20, 2025

Lo anterior ha generado constantes quejas por parte de ciudadanos en redes sociales, quienes aseguran que hacen falta más cámaras de seguridad. Además, señalan que no es el único sector de la localidad donde existen señalamientos en mal estado. Ante esta situación, hasta ahora ninguna fuente oficial ha emitido opinión, pero en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización.

Fuente: Tribuna del Yaqui