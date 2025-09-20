Ciudad Obregón: Semáforo derribado por tráiler causa caos vial en Miguel Alemán y 200

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este sábado 20 de septiembre de 2025 se reportó un fuerte congestionamiento vehicular en el cruce de Miguel Alemán con calle 200, en Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el incidente ocurrió cuando un tráiler de carga pesada derribó por completo el semáforo; afortunadamente, a pesar del susto, no se reportaron lesionados.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la identidad del presunto responsable, así como los motivos exactos que provocaron el accidente. En caso de que surjan más datos, como siempre te actualizaremos toda la información a través de TRIBUNA. Para evitar un percance vial, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para mantener el orden en el tránsito.

Se hace un llamado a quienes planeen transitar por la zona a conducir con extrema precaución y a seguir siempre las indicaciones de las autoridades. Por el momento, el semáforo está siendo reparado, por lo que los agentes continúan controlando la situación. En redes sociales, ciudadanos han exigido que la reparación se realice lo antes posible y aprovecharon para señalar que en la ciudad existen distintos puntos con señalamientos dañados.

Semáforo derribado por unidad

En otro asunto, la noche del pasado viernes se registró alrededor de las 19:00 horas una privación de libertad en la colonia Faustino Félix. Se trata de una mujer y un adolescente de 16 años de edad, presuntamente madre e hijo; sin embargo, el joven fue liberado y se reporta que se encuentra en buen estado de salud. Respecto a la mujer, aún no hay informes oficiales sobre su situación.

#Seguridad | Iztapalapa: Explosión de pipa de gas deja 26 muertos; chofer heroico pierde la vida uD83DuDEA8https://t.co/rnO1iJ5GpU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 20, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

