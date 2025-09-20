Con balazos en el rostro y maniatada, localizan el cuerpo de una mujer al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche del viernes 19 de septiembre de 2025, el cuerpo de una mujer asesinada a balazos fue encontrado en un terreno ubicado junto al fraccionamiento Valle de Encino, en el sector de Lomas de San Isidro, al sur de Culiacán. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima presentaba dos impactos de bala en el rostro y se encontraba con las manos atadas hacia atrás al momento de ser localizada gracias a una llamada anónima a las líneas de emergencias.

Según datos recabados por el medio local de Los Noticieristas, la víctima, cuya identidad aún se desconoce, fue descrita como una persona de complexión robusta y de piel morena, quien vestía con una blusa negra, pantalón blanco con negro y tenis blancos cuando fue hallada en una zona enmontada. A las 21:23 horas, el número de emergencias del 9-1-1 recibió un reporte ciudadano sobre una detonación de arma de fuego en el sector.

Fue a las 21:23 horas cuando a la línea de emergencias 911 un ciudadano reportó que, entre el monte que se encuentra a un costado de los departamentos del Ayuntamiento de Culiacán, de nombre Valles de Encino, se escuchó una disparo de arma de fuego y que se miraba la presencia de un bulto con la apariencia de un cuerpo humano", explicó el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a una mujer en el fraccionamiento Valle de Encino, sector Lomas de San Isidro, al sur de #Culiacán pic.twitter.com/wFnavqbWqc — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 20, 2025

Atendiendo la denuncia, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron a la ubicación y pudieron confirmar la presencia del cadáver de la fémina. Posteriormente, los uniformados delimitaron el área y solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron los trabajos de campo en el sitio, mientras que agentes investigadores se encargaron de cumplir con las primeras indagatorias del caso.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea identificado y así poder ser entregado a sus familiares. Este fue el segundo feminicidio registrado en el estado de Sinaloa, ya que el primero se reportó en el poblado de La Cofradía de la Loma, perteneciente a Navolato, en donde fue ultimada a balazos una mujer identificada como Francisca 'N', de 39 años de edad.

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos este viernes en la comunidad Cofradía de la Loma, en #Navolato, donde un grupo armado los atacó en una vivienda habilitada como tortillería

uD83DuDC49 https://t.co/GWUOjFI3na pic.twitter.com/mTPXgV47W2 — Noroeste (@noroestemx) September 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui