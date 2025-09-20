Con el tiro de gracia, hallan cuerpo en estado de descomposición al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde-noche de este sábado 20 de septiembre de 2025 se localizó un cuerpo en estado de descomposición de un hombre, quien presentaba un balazo en la cabeza, al interior de un domicilio que se ubica en el sector Laureles, al norte de Culiacán. El hallazgo movilizó a las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno, las cuales se trasladaron inmediatamente hacia el sitio mencionado que se sitúa cerca de varios salones de fiesta.

De acuerdo con datos recabados por medios locales, el hoy occiso, aún sin identificar fue descrito como una persona del sexo mascuilino, de aproximadamente 25 años de edad, quien vestía un short a cuadros blanco con rojo y ya tenía algunos días de haber perdido la vida. Aproximadamente a las 19:00 horas de este sábado, las líneas de emergencias del 9-1-1 recibieron un reporte sobre la presencia de un cadáver en una vivienda situada en la calle a espaldas de Orquídeas, a un costado de un campestre de la zona.

La denuncia generó la movilización de las diferentes corporaciones policiacas, tanto locales como federales, siendo policías municipales en coordinación con elementos estatales quienes acudieron a la zona y después de una breve búsqueda lograron ubicar y confirmar la presencia del masculino sin vida dentro de una casa, boca arriba y en estado de descomposición, logrando ubicar junto a él un casquillo percutido de arma corta", explicó el medio anteriormente citado.

Atendiendo la denuncia, elementos de la Policía Municipal de Culiacán, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se presentaron en el área y encontraron al individuo boca arriba dentro de la residencia, por lo que procedieron a delimitar el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial cumplió con los trabajos de campo en la zona.

Por su parte, agentes investigadores se encargaron de las primeras indagatorias sobre el caso para que finalmente el cuerpo pudiera ser llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley, será identificado y así podrá ser entregado a sus familiares. Mientras todo eso sucede, el Ministerio Público resguardará el cadáver del hombre.

Fuente: Tribuna del Yaqui