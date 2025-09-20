Detienen a cinco secuestradores en Hermosillo, dos son menores de edad; rescatan a dos víctimas

Hermosillo, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 20 de septiembre se reportó una fuerte movilización policíaca en la colonia Olivares, de Hermosillo, debido a que dos personas que estaban secuestradas fueron liberadas. Hace algunos momentos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó los hechos y reveló que hay cinco presuntos criminales detenidos, entre los que figuran dos menores de edad.

Mediante el avance informativo, la institución estatal señaló que ya arrancó las investigaciones correspondientes y reveló los detalles de la diligencia. Los hechos comenzaron después de que elementos de la Policía Municipal de Hermosillo realizaran recorridos de vigilancia alrededor de las las 10:45 horas de este sábado, en las calles Jesús Siqueiros y Manuel L. Loaiza, de la colonia Olivares.

En esta zona encontraron a un sujeto portando un arma de fuego por fuera de un domicilio, por lo que de inmediato intervinieron Al acercarse al inmueble para verificar la situación, se produjo una detonación desde el interior de la vivienda, por lo que de inmediato se activó el Código Rojo. Diversas corporaciones apoyaron en la acción para ingresar al inmueble, donde finalmente fueron encontradas las dos víctimas de secuestro.

Se trata de un masculino de 22 años y otro más de 28 años, quienes según el comunicado de la Fiscalía, "presentaban signos de maltrato físico, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica; se encuentran estables y pendientes de diagnósticos completos". Las autoridades encontraron en flagrancia a cinco personas, que fueron identificadas como Manuel Alfredo 'N', de 45 años; Néstor Rodolfo 'N', de 22 años y Gustavo Agustín 'N', de 19 años. Los otros dos presuntos son menores de edad de 16 y 17 años respectivamente.

Los cinco arrestados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien inició las diligencias para integrar la carpeta de investigación. Todos enfrentarán los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y portación de arma de fuego, además, "el domicilio permanece bajo resguardo policial en espera de la orden de cateo correspondiente".

Fuente: Tribuna del Yaqui