Detienen a mujer que se drogaba en calles de Nogales; le aseguran pastillas de fentanilo

Nogales, Sonora.- La noche del viernes 19 de septiembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de una mujer identificada como Siria 'N', de 34 años de edad, quien presuntamente fue encontrada mientras consumía sustancias ilegales en pleno Centro de esta ciudad fronteriza. Personal de Seguridad Pública se percató de la presencia de la sospechosa a un costado de las vías del tren y, como resultado del arresto, le aseguraron una bolsa plástica con pastillas de fentanilo.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH) presentado por las autoridades locales, los hechos se registraron aproximadamente a las 22:56 horas. cuando los agentes municipales localizaron a la fémina drogándose en la calle Plutarco Elías Calles, ubicada en la colonia Fundo Legal de este municipio de Sonora. Los oficiales notaron que la detenida inhalaba el humo que se desprendía de un papel aluminio, además de la presencia de una bolsa plástica tipo ziploc sospechosa que estaba entre las piernas de la infractora.

Asimismo se indicó que los uniformados confirmaron que la bolsa tenía en su interior unas pastillas de color azul y en esta se encontraba marcada con 'M30', tal y como se le conoce al fentanilo. Siria 'N', así como las casi 270 pastillas aseguradas, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de definir la situación legal de la mujer en los próximos días, esto con base en las investigaciones correspondientes del caso.

Descubren drogas en un autobús

En otro caso registrado durante las primeras horas del viernes 19 de septiembre en el municipio de Nogales, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos lograron detectar diferentes narcóticos al interior de un camión comercial, esto durante una inspección de rutina que se llevó a cabo en el Puerto de Entrada 'Mariposa', así lo confirmó Laura Hermosillo, directora de dicho puerto fronterizo.

Anomalías en la estructura del autobús levantaron sospechas entre los oficiales fronterizos, por lo que procedieron a realizar una inspección más detallada de la unidad, la cual transportaba 8.1 kilos de metanfetamina, 1.8 kilos de heroína y 907 gramos de cocaína. Las sustancias estaban empaquetadas de manera compacta, envueltas en cinta adhesiva de color café y recubiertas con plástico transparente, un método comúnmente utilizado para intentar eludir la detección.

