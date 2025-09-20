Escapan dos víctimas de privación ilegal y provocan despliegue policíaco en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 20 de septiembre de 2025, alrededor de las 11:00 horas, se reportó una fuerte movilización policiaca en las calles Juan José Aguirre y Simón Bley, en la colonia Olivares, ubicada en Hermosillo. De acuerdo con medios locales, dos personas privadas de la libertad lograron escapar de sus secuestradores en muy malas condiciones de salud, ya que presentaban varias heridas en distintas partes del cuerpo.

Al ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, se percataron de que también se encontraban en estado de deshidratación, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen más detalles sobre este tema; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización y te la daremos a conocer a través de TRIBUNA.

En cuanto a los datos disponibles sobre las víctimas, se confirmó que fueron identificados como Óscar y Manuel, siendo este último de 28 años de edad. Respecto a los responsables, se informó que ya fueron detenidos y se espera que en las próximas horas el Ministerio Público emita un pronunciamiento. A la escena acudieron elementos de la Marina Armada de México, Policía Estatal y Municipal para realizar las investigaciones correspondientes.

Privados de la libertad

Es importante destacar que en la capital sonorense la violencia ha ido en incremento. La noche del martes 16 de septiembre se desplegó un operativo de autoridades locales y federales en las inmediaciones del fraccionamiento campestre Las Arboledas. En un inicio se atendía un reporte sobre un presunto incendio; sin embargo, lamentablemente, al interior de un vehículo fue hallado un cuerpo calcinado.

#Seguridad | Sube cifra de muertos por explosión en Iztapalapa: Van 27 fallecidos y 18 personas hospitalizadas uD83DuDEA8https://t.co/REjslK4sQO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 20, 2025

La denuncia se realizó a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, y el punto exacto del hallazgo fue en la calle Fernando Camou, entre las avenidas Rancho de las Carretas y La Noria. De igual forma, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de procesar la escena y levantar las evidencias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui