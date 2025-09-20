Golpe al huachicol: Decomisan equipo y combustible en una carretera al norte de Sonora

General Plutarco Elías Calles, Sonora.- En un operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Federal Ministerial (PFM) y otras autoridades, se efectuó exitosamente un cateo en un establecimiento que se sitúa a la altura del kilómetro 14 de la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, lugar en el que se realizó el decomiso de diferentes indicios de desvío de hidrocarburos.

De acuerdo con el boletín informativo emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en redes sociales, el operativo dejó como resultado el aseguramiento de un contenedor de 200 litros que contenía 40 litros de aparente hidrocarburo, así como 26 bidones vacíos de 20 litros de capacidad, dos bombas hidráulicas, tres mangueras conectadas a dichas bombas y dos contenedores adicionales de 200 litros de capacidad.

La diligencia se llevó a cabo con estricto apego al marco legal, garantizando la cadena de custodia de los indicios, así como la integridad de las personas y el lugar intervenido; el personal de Bomberos y Protección Civil brindó apoyo logístico y de seguridad durante la operación, asegurando condiciones óptimas para el manejo de materiales potencialmente peligrosos", se puede leer en el comunicado difundido por la dependencia estatal.

Asimismo, la institución indicó que los elementos asegurados servirán como indicios clave durante la investigación correspondiente para determinar la procedencia del combustible, hacia dónde se dirigía e identificar a las personas implicadas en el manejo ilegal de este producto. Finalmente, la FGJES dijo que este tipo de acciones son parte del "compromiso con la seguridad energética y la lucha contra el robo y desvío de combustibles, delitos que impactan directamente en la economía nacional y la seguridad pública".

Destruyen plantíos de marihuana

En otro golpe al crimen organizado y una importante acción en el combate a las drogas, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó hace unas semanas el hallazgo y la destrucción de un plantío ilegal de marihuana ubicado en el municipio de Cananea, Sonora. Mediante un boletín informativo se informó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), participaron conjuntamente durante esta labor.

