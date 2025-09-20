Hallan muerto a exsecretario del Ayuntamiento de Empalme; desapareció en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El jueves 18 de septiembre de 2025, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informó sobre la desaparición de José Francisco Palacios Esquer, un maestro originario de Empalme que ocupó diversos cargos públicos en el Ayuntamiento de ese municipio. Tras algunas horas de búsqueda, en redes sociales se confirmó la muerte del exfuncionario de 61 años de edad, quien fue visto por última vez en la colonia Misión, en la ciudad de Hermosillo.

Aunque hasta el momento ninguna autoridad local o estatal ha constatado las causas del fallecimiento, medios locales han comunicado que presuntamente se debe a causas naturales, más específicamente a un edema pulmonar; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Familias, amigos y figuras del ámbito político se han manifestado para externar sus respectivas condolencias, además de recordarlo como un hombre comprometido con su comunidad.

Cabe recordar que Palacios Esquer ocupó diversos cargos públicos a lo largo de su trayectoria profesional, entre los que destacan su función como secretario del Ayuntamiento y contralor municipal, esto durante la gestión del exalcalde Miguel Francisco Javier 'Patico' Genesta Sesma. En los próximos días se espera un reporte actualizado por parte de las autoridades de Sonora con respecto al deceso del docente y así esclarecer los hechos.

Desaparece Viridiana en Guaymas

Este sábado 20 de septiembre de 2025, familiares y amigos cercanos de Francisca Viridiana Torres Gutiérrez solicitaron el apoyo de la comunidad de Guaymas para poder dar con el paradero de la mujer de 36 años de edad, quien es vecina del fraccionamiento San Gerónimo. Hasta el momento ningún colectivo de búsqueda ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora han emitido una ficha de localización.

Por su parte, la madre de la víctima ha asegurado que ciudadanos guaymenses han visto a Viridiana deambulando por un sector cercano al supermercado Ley Vigia, aunque todavía no se tiene certeza de su ubicación. Asimismo se desconoce si los seres queridos de la fémina han acudido ante una autoridad competente para que se dé inicio a las labores de búsqueda.

