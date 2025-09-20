Identifican como expolicía municipal al hombre hallado 'encobijado' en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada del pasado viernes 19 de septiembre de 2025, como te informamos en TRIBUNA, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida bajo el puente de la calle 300 con la Carretera Federal 15. La denuncia se recibió a través del Servicio de Emergencias 911, por lo que al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

Al confirmar el hallazgo, se percataron de que el cadáver estaba envuelto en cobijas. También se contó con la presencia de miembros de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal del Ejército Mexicano para resguardar la zona. En aquel momento no se tenían mayores detalles sobre la víctima, pero ahora se han revelado nuevos datos, que te compartimos en TRIBUNA.

¿Cuál es la identidad de la víctima?

De acuerdo con información extraoficial, se trata de Edgar B. Y., de 43 años, exagente de la Policía Municipal y Estatal. Según datos más específicos, aparentemente fue privado de la libertad días antes del hallazgo de su cuerpo. Se informó que fue levantado en la comisaría de Tobarito, lugar donde también se encuentra su domicilio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen los motivos del crimen.

El hallazgo ocurrió el viernes

En otro hecho, durante la noche de ayer se notificó la localización de un hombre herido al sur de Ciudad Obregón, en el cruce de las calles Plan de Ayala y Privada 3, en la colonia Luis Echeverría. La víctima, que afortunadamente logró sobrevivir, se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Los vecinos de la zona fueron quienes se comunicaron con las autoridades tras escuchar las detonaciones. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al hombre y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Mientras tanto, en el sector se realizaron labores de búsqueda y recolección de pruebas por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de Marina.

Fuente: Tribuna del Yaqui