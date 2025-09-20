Iztapalapa: Explosión de pipa de gas deja 26 muertos; chofer heroico pierde la vida

Ciudad de México.- El accidente del pasado 10 de septiembre, en el que se produjo una terrible explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, sigue cobrando víctimas. La noche de este pasado viernes, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) actualizó la información, y en TRIBUNA, como siempre, te contaremos todos los detalles sobre este lamentable suceso.

Se confirmó que actualmente se reportan 19 personas hospitalizadas, 39 ya han sido dadas de alta y 26 han fallecido. El caso más reciente corresponde a Erick Vicente Acevedo Romero, un conductor de microbús que se dirigía al paradero de Santa Marta y que auxilió a los pasajeros durante la detonación. Los familiares del afectado se pronunciaron en redes sociales para confirmar la muerte de Erick.

"Descansa en paz, primito nuestro guerrerote, nuestro orgullo. Pudiste haberte salvado sin problemas y preferiste salvar la vida de muchas personas, sin importar que la tuya estuviera en juego, luchando hasta el final, sin darte por vencido. Un ejemplo para todos y una gran enseñanza. Te vamos a extrañar, 'Mosquito'", escribió Any Albarran, prima de Acevedo Romero, en su perfil de Facebook a manera de despedida.

Lista actualizada

¿Quién fue Erick Vicente?

Erick Vicente Acevedo permaneció internado alrededor de diez días en el Hospital General Rubén Leñero con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Durante la emergencia, ayudó a varias personas a ponerse a salvo, pero se percató de que no todos habían salido del microbús. Al subir de nuevo, vio a algunas personas asustadas, aunque no le dio tiempo de salvarlas, pues en ese preciso instante explotó todo y las llamas consumieron el lugar.

??Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 19 personas hospitalizadas, 39 personas ya fueron dadas de alta y 26 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/Cu666p1NDm — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 20, 2025

Aunque logró sobrevivir, su estado de salud era tan delicado que en varias ocasiones se advirtió que, de salir adelante, probablemente perdería la vista y sufriría amputaciones en las manos. Sus familiares tardaron en localizarlo y solo lo identificaron gracias a un tatuaje. Antes de su fallecimiento, se solicitó su traslado al extranjero, como ocurrió con la pequeña Jazlyn Azulet.

Fuente: Tribuna del Yaqui