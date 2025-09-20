Lo asesinan a balazos mientras se tomaba una cerveza afuera de su casa en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Durante las primeras horas de este sábado 20 de septiembre de 2025, un ataque a balazos cobró la vida de un hombre, de 25 y 30 años de edad aproximadamente, en una vivienda ubicada en la colonia La Estanzuela, en Monterrey, Nuevo León. Los primeros reportes indican que el hoy occiso se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas a las afueras de su domicilio, cuando aparecieron sus victimarios y le arrebataron la vida.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos ocurrieron a las 04:00 horas de este sábado en las calles Paseo del Agave y Paseo del Norte, en el sector anteriormente mencionado. Según el testimonio de testigos oculares, al menos dos gatilleros aparecieron en el sitio a bordo de una motocicleta y uno de ellos abrió fuego contra la víctima, quien quedó tendido sin vida tras recibir un parte de disparos de arma de fuego en el tórax.

En el exterior del domicilio quedó sin vida una persona de entre 25 y 30 años, de complexión delgada y tez morena, quien recibió por lo menos dos disparos", explicó el medio citado sobre los rasgos particulares del individuo, que hasta la publicación de esta nota sigue sin ser identificado oficialmente por alguna autoridad municipal o estatal.

Enfrentamiento armado en Cadereyta

En otro caso registrado en el estado de Nuevo León, elementos de Fuerza Civil y de la Defensa Nacional protagonizaron un enfrentamiento contra civiles armados en el municipio de Cadereyta, lo que dejó como saldo a un presunto delincuente abatido y otro más detenido, quien resultó herido durante el intercambio de balas. Por parte de las corporaciones policíacas, ninguno de los elementos sufrió daños físicos.

La víctima mortal fue descrita como una persona de sexo masculino de entre 30 y 35 años de edad, complexión delgada, tez blanca y cabello castaño corto. Los hechos ocurrieron antes de las 07:00 horas del sábado en el kilómetro 41 de la carretera libre a Reynosa, en una zona conocida como Las Palomitas. Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se dirigió hasta ese punto, ubicado a unos siete kilómetros de la zona urbana de Cadereyta, para cumplir con las diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui