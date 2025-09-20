Oficial ayuda a mujer durante parto prematuro en Nogales; bebé tuvo que ser reanimado

Nogales, Sonora.- En hechos registrados la tarde-noche del viernes 19 de septiembre de 2025, un paramédico y elemento del Grupo Operativo Táctico (GOT), adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Nogales, asistió a una mujer durante un parto prematuro registrado sobre la avenida Tecnológico. La madre y su bebé tuvieron que ser trasladados a un hospital de este municipio fronterizo para recibir atención médica.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Seguridad Pública, los agentes policíacos recibieron el reporte sobre una fémina, aún sin identificar, que había entrado en labor de parto con apenas siete meses de embarazo. Se indicó que la fémina se encontraba en labores de parto dentro de un automóvil particular, unos cuantos metros antes de llegar a la calle Cahitas sobre la avenida Tecnológico.

Un paramédico y oficial del GOT, identificado como Ángel Alberto Carpio Márquez, acudió al sitio para atender el llamado ciudadano como uno de los primeros respondientes. Carpio Márquez le brindó la atención médica correspondiente a la mujer para el nacimiento de su bebé, quien tras el trabajo de parto normal, presentó asfixia neonatal. La recién nacida necesitó recibir maniobras de resucitación posparto por parte del socorrista.

Una vez estabilizada, una unidad policial trasladó de urgencia a la menor hacia un Hospital del IMSS Bienestar, en donde permanece bajo atención médica en el área de Pediatría y su estado de salud es de diagnóstico reservado, por lo que se espera un reporte actualizado. Por su parte, la madre de la pequeña también requirió ser ingresada al mismo nosocomio, en donde se informó que su estado de salud se mantiene estable.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/FTKzD9huaV pic.twitter.com/KfAqHkNWqF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 20, 2025

Casos de sarampión en Nogales

En otro caso registrado también en el municipio de Nogales, el viernes 19 de septiembre se confirmó un caso positivo de sarampión en una mujer de 27 años de edad, aún sin identificar, en un domicilio que se ubica en el Fraccionamiento Las Acacias. De manera extraoficial trascendió que una menor de edad también habría resultado infectada, por lo que se encuentra bajo supervisión médica.

#Seguridad | Piden ayuda para hallar a Francisca Viridiana Torres Gutiérrez; desapareció en Guaymas uD83DuDEA8https://t.co/u1zD5eRMSF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui