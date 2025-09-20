Piden ayuda para hallar a Francisca Viridiana Torres Gutiérrez; desapareció en Guaymas

Guaymas, Sonora.- A través de redes sociales, familiares y amigos cercanos de Francisca Viridiana Torres Gutiérrez pidieron ayuda a la ciudadanía para localizarla. De acuerdo con el testimonio de sus seres queridos, la mujer, de 36 años de edad y con domicilio en la zona Guaymas Norte, se mantiene desaparecida desde el pasado martes 16 de agosto del 2025. Hasta el momento, ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora ni algún colectivo han emitido su ficha de búsqueda.

Según recabados por medios locales, Viridiana es vecina del fraccionamiento San Gerónimo, ubicado en el sector anteriormente mencionado. Desde que se dio a conocer la desaparición de la fémina, la madre de la víctima ha estado solicitando el apoyo por parte de la población guaymense para dar con el paradero de su hija, quien presuntamente fue captada por unos ciudadanos mientras deambulaba por las inmediaciones del supermercado Ley Vigía.

Por lo pronto, la familia de la desaparecida insistió en que se comuniquen a las líneas de emergencias del 9-1-1 en caso que alguna persona que tenga información, datos o, bien que haya visto a una mujer de las características de Viridiana en el municipio de Guaymas, Sonora. Por el momento se desconoce si alguna autoridad o estatal mantiene una investigación para dar con el paradero de la mujer, por lo que queda esperar alguna noticia referente a su localización en los próximos días.

Localizan con vida a Margarita

El pasado jueves 18 de septiembre de 2025, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora confirmó que se logró encontrar sana y salva a la señora Margarita Tarazón Rodríguez, de 63 años, quien había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Hermosillo. Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó el Protocolo Alba, la búsqueda de Margarita comenzó el miércoles 17 de septiembre en la capital sonorense.

En un reporte inicial, las autoridades indicaron que la sexagenaria fue vista por última vez cuando salía de un domicilio ubicado en la colonia Álvaro Obregón, aunque se desconocía hacia dónde se dirigía. Familiares de Margarita externaron su preocupación debido a que padece esquizofrenia y está bajo tratamiento psiquiátrico. Finalmente, las autoridades competentes lograron localizarla y posteriormente la llevaron con sus seres queridos.

