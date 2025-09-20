Quedó prensada: Rescatan a persona tras un choque registrado al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En un día en el que se han registrado varios accidentes de tránsito, uno más tuvo lugar en el cruce de las calles CTM y 5 de Febrero, en un punto en donde se ubica un alto de cortesía, al sur de Ciudad Obregón. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance vial se registró durante la mañana de este sábado 20 de septiembre de 2025, por lo que se requirió la intervención de los cuerpos de auxilio para atender el siniestro.

Según un comunicado de prensa emitido por Bomberos de Cajeme en redes sociales, una persona, aún sin identificar, quedó prensada entre los fierros de un vehículo Tsuru de modelo atrasado, por lo que personal de bomberos trabajaron intensamente con equipo hidráulico para cortar la puerta del copiloto y así poder liberar el cuerpo de la víctima. La corporación indicó que al menos cinco elementos participaron durante las labores de rescate, quienes arribaron a bordo de las unidades E-3 y AR-2.

Una vez que lograron sacar a la persona afectada, los rescatistas la entregaron a personal de la Cruz Roja para que le pudieran brindar estabilizarla y posteriormente la trasladaran hacia un centro médico de la localidad, en donde recibirá la atención correspondiente por parte de los especialistas, aunque de momento se desconoce su estado de salud. Mientras se realizaban las diligencias pertinentes en el área, el tráfico vehicular se vio afectado algunos minutos.

De forma extraoficial se informó que en el accidente se vio involucrada otra camioneta pick-up Toyota, la cual, presuntamente, había sido la responsable de provocar el choque con el automóvil anteriormente descrito. Testigos del hecho señalaron que la camioneta se movilizaba de norte a sur y debía ceder el paso; sin embargo, debido a la alta velocidad, mantuvo su camino e impactó de lleno el costado del otro vehículo.

Trascendió también que el conductor de la pick-up sufrió lesiones en uno de sus brazos, mientras que el otro automovilista quedó prensado y tuvo que ser llevado a un nosocomio de la cabecera municipal de Cajeme, como se mencionó anteriormente. Frente al constante registro de incidentes de este tipo en la región, autoridades de Tránsito Municipal han hecho énfasis en la importancia de respetar los límites de velocidad y los señalamientos para evitar casos como este.

